Тверь, , 15:12 — REGNUM Более 1,7 млн туристов побывали в Тверской области в 2019 году. Об этом сказал губернатор Игорь Руденя 23 июля в отчёте перед Законодательным собранием области по итогам работы в 2019 году, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. По сравнению с 2018 годом турпоток в регион вырос на 13%. Губернатор подчеркнул, что туристическая отрасль является одним из приоритетных направлений экономики региона.

Турпоток в Тверскую область за год вырос на 13% Пресс-служба правительства Тверской области

«В 2019-м продолжился рост количества мест размещения туристов и объём налогов, уплаченных предприятиями отрасли. Акцент в отрасли был сделан на комплексную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Введены новые субсидии — на создание объектов туристического показа и приобретение автобусов, поддержку турпоездок школьников и другим», — отметил Игорь Руденя.

В 2019 году началась реализация инвестиционного проекта «Кластер круизного туризма и отдыха «Волжское море», вошедшего в федеральную программу развития туризма. Построен водозаборный узел, практически завершено строительство моста через реку Дойбица, проводился ремонт дорожной сети в Калязине. Строительство и реконструкция объектов обеспечивающей инфраструктуры продолжена в 2020 году. Также ведётся работа с потенциальными инвесторами по привлечению к созданию объектов туристической индустрии на территории кластера. Ключевыми инвестором стала государственная корпорация ВЭБ.РФ.

Ещё одним важным событием 2019 года стало создание нового межрегионального туристического маршрута «Государева дорога». Заключены соглашения с Федеральным агентством по туризму, высшими органами исполнительной власти Московской, Новгородской и Ленинградской областей по развитию маршрута. Также в Тверской области стартовал международный проект по воссозданию исторической застройки города Торжка. Планируется обеспечить финансирование проекта с привлечением Нового банка развития БРИКС в объёме более 1,5 млрд рублей и провести реконструкцию в центральной части города Торжка.

Губернатор отметил, что важнейшим показателем эффективности региональной экономики является развитие малого и среднего бизнеса. В 2019 году в Тверской области оборот и количество малых и средних предприятий изменилось незначительно, что свидетельствует о стабильности. Как и в 2018 году, около половины предприятий были связаны с торговлей, ремонтом транспорта. Обрабатывающие производства занимают менее четверти в общей структуре оборота. В 2019 году в регионе был создан центр «Мой бизнес», объединивший на одной площадке все региональные структуры поддержки предпринимательства. Центр стал местом проведения системных обучающих и консалтинговых мероприятий, его работа стала ключевой для поддержки малого и среднего бизнеса. По итогам 2019 года обеспечено 753 консультации, организовано участие в 22 выставках 123 субъектов предпринимательства. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» вывел на новый уровень государственную поддержку бизнеса. В 2019 году Фондом содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Тверской области было предоставлено 87 поручительств более чем на 520 млн рублей, что позволило предпринимателям привлечь 1,6 млрд рублей заёмных средств — это в два раза выше показателей предыдущего года. Сам Фонд предоставил 218 микрозаймов на 336 млн рублей, и это на 60% больше, чем в 2018-м.