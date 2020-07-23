Москва, , 15:11 — REGNUM Современный тренд роста в России валютных вкладов физических лиц выглядит несколько парадоксальным на фоне резкого падения реальных доходов граждан и, скорее всего, связан с активизацией наиболее состоятельной части населения России. Об этом 23 июля корреспонденту ИА REGNUM рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала новость о том, что объём вкладов российских граждан в иностранной валюте в июне 2020 года вырос на 593 млн долларов.

Как пояснила Воронкова, прирост вкладов физических лиц в июне (593 млн долларов) существенно ниже того сокращения депозитов населения, которое наблюдалось в I квартале 2020 года — лишь в марте жители РФ сняли со счетов 5 млрд долларов. По мнению эксперта, можно предположить, что изменение в динамике валютных вкладов жителей РФ — это отклик на определенные изменения на банковском рынке. Средневзвешенные процентные ставки по депозитам в иностранной валюте в последние месяцы растут, несмотря на снижение ключевой ставки и снижение ставок по рублевым инструментам. Причем в большей степени растут процентные ставки по вкладам до одного года. Кроме того, как отметила экономист, с позиций процентного дохода, исходя из оценок дальнейшей политики Банка России, рублевые вложения представляются сегодня более рискованными.

«Пандемический фактор также сыграл свою роль в этом процессе. Источником для валютных вложений, безусловно, стали и накопления жителей РФ, предназначавшиеся для отдыха за рубежом, надежды на который постепенно тают, — отметила Воронкова. — Маловероятно, что настоящее не очень значительное увеличение валютных банковских сбережений населения России серьезно повлияет на состояние банковской сферы РФ. Хотя нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что рост валютного потенциала коммерческих банков за счет привлеченных валютных средств, снизит напряженность на валютном рынке, окажется некоторой подпиткой инвестиционных процессов в национальной экономике, что поддержит рубль».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Банка России, объём вкладов российских граждан в иностранной валюте в июне 2020 года вырос на 593 млн долларов — второй месяц подряд после спада в начале года.

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