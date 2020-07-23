Москва, 23 июля 2020, 15:11 — REGNUM Современный тренд роста в России валютных вкладов физических лиц выглядит несколько парадоксальным на фоне резкого падения реальных доходов граждан и, скорее всего, связан с активизацией наиболее состоятельной части населения России. Об этом 23 июля корреспонденту ИА REGNUM рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала новость о том, что объём вкладов российских граждан в иностранной валюте в июне 2020 года вырос на 593 млн долларов.
Как пояснила Воронкова, прирост вкладов физических лиц в июне (593 млн долларов) существенно ниже того сокращения депозитов населения, которое наблюдалось в I квартале 2020 года — лишь в марте жители РФ сняли со счетов 5 млрд долларов. По мнению эксперта, можно предположить, что изменение в динамике валютных вкладов жителей РФ — это отклик на определенные изменения на банковском рынке. Средневзвешенные процентные ставки по депозитам в иностранной валюте в последние месяцы растут, несмотря на снижение ключевой ставки и снижение ставок по рублевым инструментам. Причем в большей степени растут процентные ставки по вкладам до одного года. Кроме того, как отметила экономист, с позиций процентного дохода, исходя из оценок дальнейшей политики Банка России, рублевые вложения представляются сегодня более рискованными.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Банка России, объём вкладов российских граждан в иностранной валюте в июне 2020 года вырос на 593 млн долларов — второй месяц подряд после спада в начале года.
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