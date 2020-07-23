Москва, , 14:46 — REGNUM Горьковский автозавод (ГАЗ) получит льготный заем на производство среднетоннажных бескапотных грузовых автомобилей «Валдай NEXT» полной массой 6,7 тонны. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП).

Новый грузовик разместиться в модельной линейке ГАЗ между «ГАЗель NEXT» и «ГАЗон NEXT». Кроме того, «Валдай NEXT» потеснит своих зарубежных конкурентов на российском авторынке.

«В течение трёх лет «Группа ГАЗ» планирует занять от 30 до 50% этого сегмента. Автомобиль также будет поставляться на экспорт», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Горьковский автозавод разработал бюджетную модификацию «ГАЗель» City.

Читайте также: В Белоруссии начали выпускать новый дизельный мотор для УАЗов и ГАЗелей