Брюссель, , 14:37 — REGNUM Еврокомиссия выразила надежду, что страны ЕС представят свои проекты национальных планов восстановления своих экономик к октябрю 2020 года. Об этом сказал вице-президент ЕК Марош Шефчович.

«ЕК надеется, что страны к октябрю представят проекты планов восстановления», — сказал Шефчович в ходе видеоконфереции.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля лидеры Евросоюза в ходе саммита, который длился почти пять дней, смогли достичь соглашения об общем бюджете на 2021—2027 годы в размере €1,074 трлн и плане восстановления экономики после пандемии в объёме €750 млрд.

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