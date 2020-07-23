Подгорица, , 14:37 — REGNUM По данным черногорского управления статистики Монстат, стоимость минимальной потребительской корзины в июне 2020 года составила 644,5 евро, что на 0,2% больше, чем в мае.

«Из общей стоимости минимальной потребительской корзины расходы на продукты питания и безалкогольные напитки составили 279,4 евро, что на 0,3 процента больше», — говорится в сообщении.

Расходы домохозяйств на непродовольственные товары и услуги составили 365,1 евро, что на 0,1% больше, чем в мае.

Напомним, что стоимость корзины рассчитывается на семью из четверых членов — двоих взрослых и двоих детей.