Чебоксары, , 14:24 — REGNUM В Чувашии доходы и расходы республиканского бюджета в I полугодии выросли, бюджет исполнен с профицитом. Такие данные приводит министерство финансов республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Данные минфина Чувашии Cap.ru

В январе-июне в республиканский бюджет поступило 30 375,9 млн рублей, что на 14,6% больше аналогичного прошлогоднего периода. При этом собственные доходы уменьшились на 1,6% — до 13 616,2 млн рублей

В структуре собственных поступлений налоговые доходы сократились на 1%, неналоговые доходы упали на 16,9%, составив соответственно 13 124,9 млн и 491,3 млн рублей.

Что касается налогов, то объём поступлений НДФЛ снизился до 4170,9 млн рублей (-0,6%), получено 4209,6 млн рублей налога на прибыль (+7,9%), объём акцизов достиг 2081,9 млн рублей (+1,3%), поступления от налога на имущество организаций упали до 1166,1 млн рублей (-16,2%).

Первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков отметил, что самое большое снижение наблюдается по таким налогам, как УСН и ЕНВД. По его словам, данная ситуация сложилась в связи со снижением деловой и потребительской активности населения и принятыми мерами поддержки наиболее пострадавших отраслей экономики и предпринимательства, в том числе по налоговым льготам и отсрочкам различных платежей в бюджет.

Данные минфина Чувашии Cap.ru

Расходы республиканского бюджета на 1 июля составили 26 023,1 млн рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2019 года на 21,1%.

Республиканский бюджета за полугодие с исполнен с профицитом в сумме 4352,8 млн рублей при плановом дефиците в размере 1262 млн рублей.