Лондон, , 14:16 — REGNUM Потери Шотландии из-за выхода Великобритании из Европейского союза составляют порядка £3,9 млрд (около $5 млрд), сообщила 23 июля пресс-служба Шотландской национальной партии со ссылкой на исследование Уорикского университета.

Отмечается, что каждый житель Шотландии с момента реализации Brexit недосчитался £736 ($936).

Кроме того, в течение двух лет шотландская экономика может потерять еще £3 млрд ($3,8 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания покинула Евросоюз в январе 2020 года в соответствии с референдумом, проведенным в королевстве. Окончательные условия размежевания должны быть определены в переходный период.

Ранее в Шотландии предложили провести новый референдум о независимости от Лондона.

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