Москва, , 14:00 — REGNUM В настоящее время правительство РФ сделало ставку на автоматизацию и цифровизацию контроля и надзора за уплатой налогов, но не предлагает программу реформирования и упрощения налоговой системы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 июля заявил руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что Минфин РФ вознамерился к 2024 году довести собираемость налогов до 99%.

«Собираемость 99% — весьма амбициозная задача, но значит ли это, что 1% мы оставляем на неуплаченные налоги черной и серой экономик? Нет, конечно. Лавинообразный рост наличных в России последних месяцев сигнализирует лишь о росте теневого сектора, который не склонен платить налоги. Сегодня Правительство РФ сделало ставку на автоматизацию и цифровизацию контроля и надзора за уплатой налогов, но не предлагает программу реформирования и упрощения налоговой системы, что могло бы обеспечить целевой показатель 99% по экономике в целом, — сказал Ордов. — Эксперименты с самозанятыми в процессе перехода на дистанционные формы организации труда и частичную занятость очень скоро примут массовый характер, а это либо приведет к снижению налоговых выплат с фонда оплаты труда, либо, что более вероятно, приведет к увеличению ставки гораздо выше 6%, либо ужесточению требований к самозанятым и, как следствие, миграции работников в серую зону».

В итоге, как пояснил Ордов, статистически 99% собираемость обеспечить возможно, но реальная собираемость останется намного ниже этих процентов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в настоящее время в РФ следовало бы пересмотреть объем и структуру фискальных намерений государства.

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