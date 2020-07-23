Тегеран, , 14:03 — REGNUM Регулярное воздушное сообщение возобновляет Иран с Китаем, заявил 23 июля секретарь Ассоциации иранских авиалиний Магсуд Асад Самани. Об этом сообщает агентство ISNA.

Из Тегерана в китайский Гуанчжоу решено запустить еженедельные рейсы. Самани при этом уточнил, что полёты в Китай будут доступны только иранцам, имеющим вид на жительство или гражданство КНР, рабочую или учебную визу.

Как сообщало ИА REGNUM, регулярное авиасообщение Ирана и Китая было прекращено в связи с пандемией коронавируса.

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