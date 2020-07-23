Москва, , 13:58 — REGNUM В июне 2020 года японский автопроизводитель Mazda увеличил продажи машин в России по сравнению с прошлым годом на 9%, до 2642 экземпляров. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Всего с января по июнь текущего года российские автолюбители приобрели 11 878 новых автомобилей Mazda. Это на 13% меньше показателя прошлого года. Таким образом, доля продаж машин японского бренда на авторынке России составила 1,9%, в то время как год назад она составляла 1,6%.

Стоит отметить, что самой популярной в РФ моделью марки Mazda стал кроссовер CX-5. В июне 2020 года продажи этого авто составили 1981 единицу, что на 13% больше, чем в июне 2019 года. Таким образом, модель вошла в топ-25 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников на российском рынке.

Напомним, в июне японская компания Mazda представила пикап BT-50 нового поколения.

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