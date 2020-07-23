Москва, , 13:47 — REGNUM Возможно, что осенью в России ключевая ставка Банка России будет ниже 4% годовых, но это будет означать, что экономические условия сильно ухудшатся и потребуется дополнительное стимулирование со стороны денежной политики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 июля рассказал независимый финансовый аналитик Михаил Хромов, комментируя вопрос о том, какой будет политика Банка России в отношении ключевой ставки.

«Если опираться на последние высказывания руководства Банка России, в частности Алексея Заботкина, то регулятор ориентируется на мировой уровень реальных учетных процентных ставок, — сказал Хромов. — В настоящее время этот уровень находится в пределах от нуля до плюс 0,5% годовых. С этой точки зрения в современных российских условиях «предельным дном» для снижения ключевой ставки может быть 3,5%. Сейчас ставка равняется 4,5%, соответственно в описанной логике существующий потенциал снижения составляет 1 п.п. Согласно ожиданиям аналитиков, 24 июля 2020 г. Банк России в очередной раз снизит ключевую процентную на 0,25−0,5 п.п., или до уровня 4,0−4,25% годовых. То есть для текущего заседания совета директоров Банка России нижним пределом ключевой ставки можно считать 4%. Дальнейшие действия регулятора будут зависеть от динамики изменений в российской финансовой системе, состояния инфляционных ожиданий и т. д.»

Как пояснил Хромов, возможно, осенью граждане РФ увидят ключевую ставку ниже 4% годовых, но это будет означать, что экономические условия сильно ухудшатся и потребуется дополнительное стимулирование со стороны денежной политики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующий лабораторией исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко заявил, что в РФ нужно продолжать снижать ключевую ставку Банка России.