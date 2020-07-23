Москва, , 13:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность хеджирования нефтегазовых доходов страны для их защиты от падения сырьевых цен, заявил 23 пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В соответствующих ведомствах обсуждаются различные механизмы хеджирования, использования этой практики», — сказал представитель Кремля, добавив, что Путиным дано поручение проработать такую возможность.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный источник сообщило, что Россия вновь вернулась к рассмотрению вопроса о хеджировании доходов от продажи нефти и газа, чтобы защитить страну на случай падения цен.

Отметим, по данным Министерства финансов России, дефицит федерального бюджета Российской Федерации в январе — мае 2020 года, по предварительным оценкам, составил 409,12 млрд рублей.

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