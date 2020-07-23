Москва, , 13:47 — REGNUM Начало недели для рубля выдалось позитивным, но к середине недели ситуация переменилась. Активное распространение коронавируса в Японии, Австралии и США и очередное «обострение геополитики» плюс замедление роста цен на нефть заставили инвесторов умерить пыл. На этом фоне валютная пара доллар/рубль оттормозилась в районе 71. Об этом 23 июля сообщил ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Тем не менее, отметил эксперт, перспективы слома июньского краткосрочного восходящего тренда сохраняются. Уже сегодня, в течение дня, валютная пара доллар/рубль может протестировать поддержку 70,50 — локальный минимальный экстремум. В свою очередь, его пробой станет первым сигналом к слому июньского восходящего тренда.

По его словам, среди внутренних факторов поддержку национальной валюте в ближайшие дни окажет налоговый период. В начале следующей недели уплачиваются НДС, НДПИ и акцизы. Помимо этого, росту национальной валюты будет сопутствовать позитивная динамика на нефтяном рынке. Нефть марки Brent сегодня близка, чтобы преодолеть максимум — $44,89 за баррель и ускорить рост.

Капустянский отметил, что в пятницу состоится заседание ЦБ РФ, на котором регулятор пример решение по ставке. С высокой вероятностью Банк России снизит ее, однако краткосрочно на динамику рубля ее изменение не окажет влияния.