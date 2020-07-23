Москва, , 13:34 — REGNUM За период с января по май 2020 года наибольшей популярностью среди подержанных моделей Lada в России пользовался автомобиль Lada 2114. Об этом 23 июля сообщается на сайте «Автостат Инфо».

По итогам отчетного периода в России было перепродано 420 625 экземпляров Lada, что на 18% меньше, чем год назад за этот же период. Моделей Lada 2114 за отчетный период было перепродано 43 039 экземпляров (— 19%).

На втором месте по перепродажам в модельном ряду российской марки Lada 2107 с результатом в 34 829 авто — на 24% меньше прошлогоднего результата. Тройку лидеров замыкает Lada 2170. Её за январь — май текущего года на вторичном рынке приобрели 32 885 автолюбителей. Это на 19,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

На четвёртом и пятом местах рейтинга разместились Lada 2121 (30 940 ед.; — 13%) и Lada 2190 Granta (29 158 ед.; — 6%).

Напомним, 21 июля в России стартовали продажи внедорожника Niva под брендом Lada.

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