Йошкар-Ола, , 13:31 — REGNUM В Марий Эл мероприятия в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируют завершить в 2023 году. Об этом сообщил глава министерства транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Герасименко.

По его словам, дополнительно к существующему плану в программу ремонта включены улицы Эшкинина и Машиностроителей.

Он подчеркнул, что по уровню законтрактованности Марий Эл находится в «зеленой зоне» среди субъектов РФ. Контракты по запланированным на этот год объектам заключены, по всем из них ведутся работы.

В настоящее время планируется подписать соглашение с Минтрансом РФ по дополнительному финансированию на ремонт дорог в размере 390 млн рублей и отдельно 250 млн рублей — на строительство автодороги Кирова — Строителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Марий Эл приведено в нормативное состояние 116,9 км дорог республиканских дорог, что больше запланированного национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги» показателя на 16,9 км.

Читайте также: В Марий Эл объем ремонта дорог вырос более чем в три раза