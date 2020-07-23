Бишкек, , 13:21 — REGNUM Министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков попросил спецпредставителя Европейского союза Петера Буриана оказать содействие в получении республикой лекарств для борьбы с коронавирусом в рамках проекта «Всеобъемлющий пакет солидарной помощи «COVID-19 в странах Центральной Азии: меры реагирования на кризис».

Глава киргизского внешнеполитического ведомства поблагодарил чиновников Евросоюза за обещание предоставить €36 млн (2 млрд 937 млн рублей) на поддержку бюджета Киргизии.

Также министр Айдарбеков выразил благодарность за полученную во время пандемии коронавируса из стран Евросоюза гуманитарную помощь в виде продовольствия и медицинских принадлежностей.