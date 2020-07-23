Москва, , 13:14 — REGNUM Гонка за фискальными показателями может привести к усилению в России рецессии и реальному снижению собираемости налогов при падении доходов и снижении деловой активности, считает заведующая кафедрой бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Любовь Чайковская. Об этом она заявила 23 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что Минфин РФ намерен довести собираемость налогов и сборов до уровня не менее 99% в 2024 году.

«Принципиальная сложность — насколько план по налогам соответствует реалиям спада в экономике и тенденциям к снижению доходов населения, — отметила она. — В случае слишком оптимистических прогнозов и завышения плановых цифр, реальная собираемость окажется ниже, и последуют репрессивные меры для предполагаемых неплательщиков, независимо от их реального положения, в целях улучшения показателя по собираемости. В условиях спада и снижения деловой активности, особенно при второй волне короновирусной инфекции, гонка за фискальными показателями (а именно это и заявлено) может привести к усилению рецессии и реальному снижению собираемости налогов при падении доходов и снижении деловой активности».

Как пояснила она, в центре внимания должна быть легализация налоговой базы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза усомнился в том, что Минфину удастся добиться заявленной собираемости налогов.

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