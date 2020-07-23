Чита, , 12:57 — REGNUM Забайкальские власти обнародовали информацию о выполнении государственной программы по возмещению части затрат сельхозтоваропроизводителям на новую технику, которая работает в регионе с 2017 года. Как сообщает сегодня, 23 июля, пресс-служба забайкальского губернатора, в 2020 году компенсацию в размере 30% от стоимости приобретенной техники получат 43 сельхозорганизации. На эти цели направлено 77 миллионов рублей.

«Субсидия пойдёт на возмещение части затрат аграриям, которые приобретают не только сельскохозяйственную технику, но и оборудование», — пояснила министр финансов Забайкальского края Вера Антропова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аграрии Забайкальского края с начала 2020 года приобрели 150 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму свыше 275 миллионов рублей. Ожидается, что в текущем году сумма господдержки на приобретенное оборудование и технику составит 180 миллионов рублей.