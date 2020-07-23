Москва, , 12:57 — REGNUM Экономика России сохраняет стабильность, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом 23 июля заявил премьер-министр ФР Михаил Мишустин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Я хочу заверить всех, что макроэкономическая стабильность, доходы, которые были собраны до этого во все уровни бюджета РФ, позволяют нам себя чувствовать очень комфортно и стабильно», — сказал он.

По словам главы правительства, пандемия замедлила темпы экономического роста и снизила доходы, нанеся ущерб как людям, так и организациям.

Как сообщало ИА REGNUM, глава правительства Михаил Мишустин назвал размер ФНБ к концу 2020 года. По его словам, он окажется не ниже 8 трлн рублей.