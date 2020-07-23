Чебоксары, , 12:49 — REGNUM В Чувашии в мае средняя номинальная и реальная заработная плата увеличились. Такие предварительные данные опубликовал Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в мае 2020 года составила 31 916,5 рубля. Это на 6,1% выше уровня мая 2019 года и на 6,4% больше по сравнению с апрелем 2020 года.

Что касается видов экономической деятельности, то за месяц (в мае по сравнению с апрелем) наибольшее снижение средней зарплаты зарегистрировано в научной и технической деятельности (индекс 91,6%), государственном управлении, обеспечении военной безопасности; социальном обеспечении (96,1%), деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (96,5%). Наибольший рост средней зарплаты отмечен в образовании — индекс составил 142,5%.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в мае 2020 года составила 103,8% к маю 2019 года.

В январе-мае средняя номинальная зарплата в Чувашии составила 30 191,4 рублей, что на 7,1% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.