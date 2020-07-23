Чита, , 12:48 — REGNUM Забайкальский край в рамках реализации приоритетных направлений социального развития планирует потратить почти 4,5 млрд рублей. Как сообщает сегодня 23 июля, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова заместителя председателя правительства Забайкальского края Андрея Кефера, к приоритетным проектам относится реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста.

«В 2020 году Минфин направил на эти цели почти 1,1 миллиарда рублей, большая часть из них — средства федерального бюджета. Нельзя забывать и о реализации национальных проектов. Здесь сумма в три раза больше — 3,4 миллиарда рублей», — отметил вице-премьер краевого правительства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 г. забайкальские власти заявили о том, что полностью выполнили три национальных проекта: «Поддержка малого и среднего предпринимательства», «Культура» и «Здравоохранение». Позднее было заявлено: контроль над реализацией остальных будет усилен.

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