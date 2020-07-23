Москва, , 12:45 — REGNUM Несколько предыдущих дней в очередной раз дали понять: мировые рынки настроены по отношению к предполагаемому росту цен на нефть всё-таки куда более настороженно, чем скажем к пополнению инвестиционных портфелей растущими как на дрожжах акциями многих глобальных компаний. Об этом 23 июля сообщил ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Благо, что «в возвращении и выручки, и оборотов бизнеса» большинство уверено, а при оценке капитализации компаний, в отличие от нефти, не возникает естественных физических пределов вроде переполнения хранилищ избыточными запасами топлива, а сообщения об изрядной затаренности китайских резервуаров, где предприятия уже не успевают по дешёвке скупленную сырую нефть перерабатывать, рынки изрядно беспокоят, отметил эксперт.

Вероятно, поэтому, переписав во вторник летний максимум в районе $44 за баррель Brent, котировки смогли пролететь по инерции вверх совсем недолго и немного. И, не достигнув с ходу толком даже ожидаемой круглой отметки в $45 за баррель, вновь скатились до $43,5 к середине вчерашнего дня, отметил он.

Однако, по его словам, сегодня нефть вплотную подбирается к $45 снова, и со второй попытки, похоже готова штурмом взять этот барьер. Вопрос в другом: когда (и если?) котировки поднимутся немного выше $45, то поддержат ли движение новые покупатели, и соответственно, смогут ли цены быстро выйти на уровни в $46,5 или $47 за баррель и прочно закрепиться неподалёку от них хотя бы до конца недели. Сейчас это вопрос чисто технического, а значит, подспудно и психологического свойства. Потому что фундаментально динамику по нефти не смог уже перевернуть вспять даже и вышедший отчёт из США о росте там запасов на 4,9 млн баррелей за прошедшую неделю. Но вместо этого нефтетрейдеры предпочли обратить внимание на снижение запасов бензина на 1,8 млн баррелей, то есть сосредоточились на позитиве, не желая снова обрушивать цены, а вместо этого предпочли технически опереться на поддержку в $43,5 за баррель и постепенно оттолкнуться от неё повыше.

Пушкарёв добавил, что полезную для нефти инерцию движения создаёт и взрывной рост цен на другие коммодитиз и драгоценные металлы: особенно на широко применяемые в промышленности серебро и платину. Динамике по нефти помогает и принятый ЕС долгожданный пакет мер с безвозвратными субсидиями для пострадавших от пандемии государств: важнее всего в нём, что больше половины от пакета в 750 млрд евро составили на национальном уровне не займы, а гранты, и что все эти деньги решили не просто «напечатать», а Еврокомиссии поручили централизованно занять недостающие для этого средства на рынках, растянув удовольствие возврата средств на долгий срок аж до 2058 года. Это повысило доверие и к способности ЕС договариваться, и к ожидаемой скорости восстановления промышленности ЕС, что повлечёт за собой и дополнительный спрос на энергоносители, отметил он.