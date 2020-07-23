Ростов-на-Дону, , 12:33 — REGNUM В Ростовской области каждые сутки производится 170 тыс. медицинских масок. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 23 июля.

«Ведущие промышленные компании в сжатые сроки переналадили производство. До начала пандемии объём выпуска медицинских масок составлял только 5−10 тыс. изделий в сутки, а сегодня суточный выпуск достиг 170 тыс. медицинских масок», — отметил заместитель губернатора — министр промышленности и энергетики Игорь Сорокин.

Наряду с этим на Дону свыше 110 швейных предприятий освоили производство лицевых защитных масок. Суточный выпуск достигает 300 тыс. изделий.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовские предприятия производят 127 тыс. защитных масок в сутки