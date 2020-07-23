Чита, , 12:32 — REGNUM Забайкальские власти актуализировали работу по освобождению территории столицы региона — города Читы — от незаконных построек. Как сообщает сегодня, 23 июля, пресс-служба забайкальского губернатора, в её рамках будет демонтирован самовольно установленный объект торговли по адресу ул. Шилова, 93а.

«Владелец торгового павильона был обязан освободить земельный участок от самовольно возведенного объекта торговли, но, поскольку решение суда он не исполнил, судебный пристав-исполнитель в присутствии представителей департамента госимущества проведет демонтаж в принудительном порядке 28 июля», — поясняет Департамент имущества Забайкальского края.