Чебоксары, , 12:30 — REGNUM В районном центре Порецкого района планируют благоустроить парк. Затраты на первом этапе благоустройства оценили в 9,6 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является администрация села Порецкое. Победитель конкурса должен будет выполнить работы по благоустройству парка в районном центре по улице Ленина. Это первый этап благоустройства территории, который, согласно техническому заданию, включает в себя устройство детской площадки, парковки и ограждение парка (ворота и калитки).

Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 9 651 730 рублей. Данные средства выделяются из федерального, республиканского и местного бюджетов.

24 июля завершается подача заявок на участие в аукционе, итоги будут подведены 27 июля. При заключении контракта работы должны быть завершены до 30 октября 2020 года.