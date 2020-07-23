Йоханнесбург, ЮАР, , 12:35 — REGNUM Компания Pan African Resources обнаружила крупное золотоносное месторождение в южноафриканском шахтерском городе Барбертон. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на свои источники.

По словам представителей компании, количество золота в данном месторождении во много раз превышает то, сколько обычно обнаруживают в последнее время, когда горнодобывающим компаниям все труднее добывать «истощающиеся ресурсы».

Марлина Элберг, геолог из Университета Йоханнесбурга подтвердила, что находка действительно впечатляет.

«Сегодня непривычно находить золото, которое видно невооруженным глазом, но поверьте, не стоит думать, что все, что показано на фотографиях на сайте, — это золото», — сказала она в интервью ВВС.

«Золото обычно встречается вместе с сульфитами, которые также имеют желтоватый цвет, вот почему пирит обычно называют «золотом дурака», — предупредила Элберг.

Обнаружение нового месторождения совпало с 19% скачком цен на золото в этом году. Однако добыча полезных ископаемых в ЮАР сильно пострадала от карантинных мер, введенных для сдерживания распространения коронавируса. В этом году объем производства должен сократиться до 25%, и это может привести к потерям десяткам тысячи рабочих мест.