Чебоксары, , 12:16 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве общества «Межрегиональный центр оптово-розничной торговли» («Межрегионторгцентр») хотят привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника. Заявленный размер ответственности — свыше 1,1 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Конкурсный управляющий общества вышел в суд с иском о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника контролирующих его лиц. Заявление зарегистрировано в Арбитражном суде Чувашии 22 июля.

Согласно документу, речь идёт об ответственности в размере 1 139 574 900,75 рублей, в числе ответчиков — компании «Сэмплифай Вэлью лимитед» и «Эверест», а также два физлица.

Как сообщало ИА REGNUM, процедура конкурсного производства в отношении ООО «Межрегионторгцентр» введена решением суда в ноябре 2017 года. Общество зарегистрировано в декабре 2002 года с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Доля в 24% принадлежит ЗАО «Эверест», 76% — зарегистрированной на Виргинских островах «Сэмплифай Вэлью лимитед». Основной вид деятельности общества — подача напитков.

Что касается «Эвереста», то считается, что компания управляет активами бизнесмена Николая Герасимова.

Читайте ранее в этом сюжете: Минюст Чувашии пытается взыскать 25,5 млн рублей с банкрота