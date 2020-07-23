Москва, , 12:10 — REGNUM Возможное принятие нового пакета санкций по «Северному потоку — 2» может обернуться расторжением контрактов для 120 компаний из 20 стран Европы. Об этом 23 июля заявил глава Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс на телеканале «Россия 24».

«По нашим оценкам, это может коснуться примерно 120 компаний из 20 европейских стран, которые участвуют в этом проекте», — заявил Хармс.

«Я думаю, здесь мы можем выступить единым целым, потому что эти санкции — очень опасный прецедент, который выходит далеко за рамки этого конкретного проекта. Этот проект — именно прецедент, где любая третья сторона может в принципе, если мы сейчас согласимся на это, диктовать свою волю», — указал он.

22 июля палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2021 год, включающие расширенные санкции против российского газового трубопровода «Северный поток — 2».

Согласно документу, ограничительные меры предлагают распространить на компании и физлица, которые имеют существенное отношение к продаже, аренде и предоставлению судов для укладки труб, предназначенных для строительства газопроводов, а также предоставляют соответствующие страховые услуги.