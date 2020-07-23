Нью-Дели, , 12:10 — REGNUM В индийском штате Уттар-Прадеш планируется построить международный комплекс по производству детских игрушек, сообщает издание India Today.

Правительство штата выделило 100 акров земли (40,5 га) в населенном пункте Грейтер Нойда, в 40 минутах езды от Дели. Отмечается, что строительство «городка игрушек» позволит обеспечить работой 50 тыс. человек.

Планируется, что объем производства игрушек превзойдет продажи китайских товаров в стране. Индийская ассоциация производителей игрушек надеется вывести на рынок собственные товары и покончить с зависимостью от иностранных производителей.