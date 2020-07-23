Москва, , 12:05 — REGNUM Совладельцы группы компаний «Шоколадницы» — одного из крупнейших игроков на ресторанном рынке — задумались о разделе активов. Об этом со ссылкой на несколько источников и консультантов по недвижимости 23 июля сообщила газета «Коммерсантъ».

По данным издания, раздел активов крупнейшей сети кофеен в России Александр Колобов и Симан Поваренкин планируют осуществить по блокам. В один войдут сети «Шоколадница», «Кофе Хауз» и «Ваби Саби».

В другой — точки KFC, Pizza Hut и Panda Express, которые группа развивает по франшизе. В третий блок войдёт компания ArenaFoodsCatering, которая обеспечивала питание на стадионах во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

При этом отмечается, что сами основные владельцы бизнеса пока никак не комментируют эту информацию.