Санкт-Петербург, , 12:07 — REGNUM Бюджет Ленинградской области из-за пандемии недосчитался 8,5 млрд рублей, хотя еще две недели назад бюджетный провал оценивался в 5,7 млрд рублей. Об этом 23 июля во время заседания правительства региона заявил вице-губернатор по финансам Роман Марков, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, накануне прошло всероссийское совещание по финансовым вопросам, где была дана оценка ситуации, которая складывается в мировой экономике.

«Со времен Второй мировой войны такого провала в мировой экономике еще не было, и Россия здесь не исключение, — сказал он. — Не исключение и наш бюджет. В 2020 году, мы уже сейчас видим по прогнозам, минус 8,5 млрд рублей, две недели — 5,7 млрд рублей. Это недобор по НДФЛ, это и тревожная ситуация по налогу на прибыль, где около 14 млрд рублей на возврат».

Помимо этого, чиновник указал, что из-за COVID-19 получился серьезный дисбаланс финансирования здравоохранения — дефицит около 3 млрд рублей по всем направлениям. Это связано с тем, что медучреждения не могли выполнять платные услуги и дополнительные программы.

«В этой ситуации на помощь Российской Федерации нам рассчитывать не приходится. Мы понимаем, что при всех методиках и расчетах Ленобласть не попадает в число субъектов, которые получат федеральную помощь, — резюмировал Романов. — Резервы у нас практически исчерпаны, из-за чего мы очень жестко будем пересматривать наши расходные источники. Нам нужно будет 2020 и 2021 годы пережить, затянув пояса, отказавшись от каких-то мероприятий».

На это губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что сейчас нужно пересмотреть программы, которые связаны с различными большими общественными мероприятиями, форумами и концертами, а сэкономленные деньги направить на покрытие кассовых разрывов. Кроме того, администрация региона максимально сократит расходы на приобретение расходных материалов и инвентаря.

«Пережить можно без нового стула или компьютера, — пояснил Дрозденко. — Но что мы не будем сокращать точно — инвестпрограммы. Их мы будем выполнять в полном объеме. Будем строить детские сады, поликлиники ФАПы, школы, спортивные площадки».

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