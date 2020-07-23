Москва, , 12:03 — REGNUM Новый пакет санкций по «Северному потоку — 2» носит беспрецедентный характер по охвату потенциальных нарушителей. Об этом 23 июля заявил президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов на телеканале «Россия 24».

«Любые компании и любые лица, которые осуществляют любые услуги в этой сфере, они также считаются причастными к укладке «Северного потока — 2» и таким образом потенциально способны стать объектами санкций», — заявил Салихов.

«Как я понимаю, речь идёт о том, что любой поставщик компании Nord Stream 2 AG может потенциально попасть под американские санкции», — подчеркнул он.

22 июля палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2021 год, включающие расширенные санкции против российского газового трубопровода «Северный поток — 2».

Согласно документу, ограничительные меры предлагают распространить на компании и физлица, которые имеют существенное отношение к продаже, аренде и предоставлению судов для укладки труб, предназначенных для строительства газопроводов, а также предоставляют соответствующие страховые услуги.