Санкт-Петербург, , 12:01 — REGNUM Сразу два строительных тендера объявили для нужд Росгвардии. Масштабное строительство развернётся в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Общая стоимость работ по госконтрактам превысит 1,4 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

ФГКУ «9 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии РФ» из Новосибирска объявило аукцион на строительство зданий столовой, общежития, ЦТП, реконструкцию клуба и инженерных сетей на территории военного городка Новосибирского военного института Росгвардии. Его итоги подведут 3 августа 2020 года. Максимальная цена лота — 741 496 205,05 рубля.

По условиям контракта, двухэтажное здание столовой должно иметь 800 посадочных мест, общежитие рассчитано на 304 места и пять этажей. Здание клуба предполагается в три этажа. Строительство планируется на улице Ключ-Камышенское плато, 6/2 в Новосибирске. Завершить его должны до 1 декабря 2022 года.

Ещё один тендер объявил московский центр заказчика, который ищет подрядчика на первый и второй этап строительства комплекса зданий военного городка Санкт-Петербургского военного института Росгвардии. Начальная цена лота — 667 921 303,13 рубля. Итоги тендера подведут также 3 августа. Завершить реализацию проекта по улице Летчика Пилютова, 1 по двум этапам победитель должен до 1 ноября 2022 года.

В состав комплекса зданий, строительство которых планируется, входят модульная площадка АЗС, гаражные стоянки, вышка часового, учебные классы на четыре бокса, парковки, склад продовольственной службы и многое другое.