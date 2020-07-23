Шанхай, Китай, , 11:52 — REGNUM Международные компании заключили в Шанхае сделки по 54 проектам на сумму $8 млрд, пишет 23 июля китайская газета China Daily.

Пятнадцать проектов связано со строительством инфраструктуры, искусственным интеллектом и микропроцессорной техникой. Издание считает, что иностранные компании выразили КНР вотум доверия и уверенность в процветании Шанхая.

В частности, немецкий фармацевтический гигант Boehringer Ingelheim планирует инвестировать 451 млн евро в течение ближайших пяти лет. Главный исполнительный директор компании в Китае Феликс Гуче сказал, что средства будут использоваться для развития новых технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2020 года Шанхай получил $10,28 млрд иностранных инвестиций, что на 5,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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