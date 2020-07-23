Москва, , 11:32 — REGNUM Власти Болгарии рассчитывают завершить строительство газопровода «Балканский поток», который является продолжением «Турецкого потока» на территории Болгарии, к 1 января 2021 года. Об этом заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

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Дипломат отметил, что сооружение второй ветки «Турецкого потока» по территории республики идёт намеченными темпами, а ход реализации проекта находится под личным контролем премьер-министр страны Бойко Борисова.

«Несмотря на пандемию коронавируса, которая всё еще дает о себе знать, продолжается подготовка к возведению АЭС «Белене», — добавил в беседе с РИА Новости дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, строящийся магистральный газопровод «Балканский поток» будет проходить от турецко-болгарской до болгаро-сербской границы — через 11 областей Болгарии. Он станет частью «Турецкого потока» на болгарской территории.

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Ранее болгарский премьер-министр Бойко Борисов обещал, что газопровод «Балканский поток» будет достроен с максимально возможной скоростью. Завершение строительства ожидается до конца 2020 года.

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