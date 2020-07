23 июля 2020 | Время чтения 8 мин

Галина Смирнова, , 11:29 — REGNUM В начале июля появилась новость о том, что с середины августа Московская биржа может начать торги акциями американских компаний. С начала инвесторам будут доступны акции 20 эмитентов: Apple Inc., The Boeing Company, Amazon.com Inc., NVIDIA Corporation, Facebook Inc, Microsoft Corporation, McDonald's Corporation, Visa Inc., Twitter Inc., Intel Corporation, Alphabet Inc. Class C, AT&T INC., Exxon Mobil Corporation, Pfizer Inc., The Walt Disney Company, Advanced Micro Devices Inc., Netflix Inc., Micron Technology Inc., Mastercard Incorporated class A, Activizion Blizzard Inc. В ноябре добавятся еще 30 известных корпораций, в том числе технологичных: Cisco Systems Inc., PayPal Holdings The Coca-Cola Company, Walmart Inc. Об этом, как сообщало издание FINMARKET.RU, начальник управления развития продуктов и услуг департамента рынка акций «Мосбиржи» Владимир Овчаров заявлял в ходе вебинара. Как позже сообщало издание «Коммерсантъ», Директор департамента рынка акций биржи Борис Блохин заявлял, что, критериями допуска к торгам для первых 50 бумаг будет являться капитализация размером более 25 млрд долларов и результат опросов брокеров. Не планируется допускать к торгам производителей табачных и алкогольных изделий, препаратов из марихуаны и организации финансового сектора, чьи дочерние компании уже участвуют в торгах Московской биржи. Главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов сообщал изданию, что данный проект расширит возможности по инвестированию и увеличит ликвидность акций иностранных компаний.

Создается впечатление, что разговорчивость замминистра финансов РФ Алексея Моисеева в ходе общения с иностранными инвесторами во время ежегодной конференции инвесторов «Ренессанс Капитал», рассказавшего в рамках панельной сессии, именуемой как «Экономическая устойчивость России как результат стабилизационной политики», о том, что российское государство в условиях возможного ужесточения санкций со стороны США рассчитывает опираться на внутренние инвестиции, не прошла даром. Напомним прямую речь Моисева: «Мы будем продолжать работать в том же духе, которые работали последние 6 лет, и будем работать по любым сценариям. Я сейчас не хочу намекать о том, будем ли мы еврооблигации размещать или нет, как говорится, поживем, увидим. Да, мы будем развивать внутренние рынки, я буду выступать в парламенте, и там как раз будут обсуждаться вопросы квалифицированных и сертифицированных инвесторов, это всё делается для того, чтобы все больше и больше россиян могли выходить на финансовые рынки, и мы хотим полагаться на локальных инвесторов, не на международных инвесторов. Одна из мер, которые мы приняли в этом году — это налоги на депозиты. Раньше у нас такого никогда не было, естественно это очень сильно повлияет на развитие финансовых рынков, потому что те люди, которые хранили деньги на депозитах, сейчас уже так поступать не будут и, кстати, один из привлекательных вариантов — это использование личных инвестиционных счетов. Там установлены ограничения, там ограничения по инвестициям, которые они могут размещать на финансовом рынке, соответственно люди теперь могут хранить свои сбережения в акциях или облигациях». Отметим, конференция проходила в конце июня, а сообщение о том, что Московская биржа начнет торговать акциями американских компаний, появилось в СМИ в начале июля. Между тем, желание подтолкнуть крупных держателей депозитов — бизнес-структур, на счетах которых залежалось, как сообщал на заседании Госдумы глава бюджетного комитета Андрей Макаров 26,3 трлн рублей вкладываться в развитие экономики страны, поддержку отечественных компаний, являлось далеко не секретом! То есть Моисеев можно сказать никаких таких тайн и не выдал. Другое дело, что всё это время во властных и экспертных кругах речь шла о развитии своего, российского фондового рынка и возможностях инвестирования лежащих мертвым грузом огромных денег, размером с годовой бюджет всей страны, в отечественную экономику, для этого, в том числе и вводились всем известные налоги на депозиты. И вот тебе «на»: Московская биржа как будто жила в ожидании низкой ключевой ставки ЦБ для запуска торгов акциями американских компаний. Не спешили вкладываться в экономику и крупные держатели депозитов!

С другой стороны, иностранными акциями на сегодняшний день торгует Санкт-Петербургская биржа. Но делает это за доллары. Торги Московской биржи, как сообщал «Коммерсанъ», может поддержать Сбербанк. Он готов предоставить доступ своим клиентам к Московской бирже, не дав его ранее к Санкт-Петербургской площадке, которая между тем, не намерена отставать в конкурентной борьбе, планируя также в августе запустить торги акциями европейских компаний. Однако, когда в дело вмешивается Герман Греф, о таком понятии, как конкуренция можно забыть.

В отличие от Санк-Петербургской биржи Московская запускает торги иностранными акциями за рубли и с расчетами Т+2 с частичным обеспечением. Два источника на фондовом рынке сообщали изданию «Коммерсантъ», что ранее Московская биржа рассматривала вариант запуска торгов в валюте, но Сбербанк настаивал на торговле за рубли. Как отмечал Борис Блохин, торговать за рубли инвесторам будет удобнее. При этом дивиденды будут начисляться в долларах.

Интересно, что для обеспечения необходимой ликвидности Московская биржа разработала программу маркетмейкерства. По информации опять же двух собеседников издания, маркетмейкером может стать та самая компания «Ренессанс Капитал», в рамках конференции инвесторов которой, замминистра финансов РФ Моисеев рассказывал о появившихся в России так сказать ограничениях, которые будут вынуждать держателей депозитов вкладываться в акции и облигации. Глава управления трейдинга «Ренессанс Капитала» Роман Сарычев подтвердил изданию, что брокер собирается стать маркетмейкером по «большинству иностранных бумаг» на Московской бирже. Вторым маркетмейкером предполагается компания «Фридом Финанс». Источник издания в компании признал, что брокер заинтересован стать маркетмейкером, так как оказывает такие услуги на Санкт-Петербургской бирже, однако многое зависит от коммерческих условий. Однако, думается, сама по себе поддержка Сбербанком Московской биржи и отказ в доступе к площадке Санкт-Петербургской биржи, предопределит и судьбу участия «Фридом Финанс» в качестве маркетмейкера!

Зачем это нужно Герману Грефу, как управленцу Сбербанка, еще недавно поглощающего практически всё на своем пути, создающего экосистему под предлогом, в частности — создания возможностей для якобы мощного противостояния иностранным экосистемам и высказывающего опасения о том, что соцсети способны уничтожить бренды и помешать глобализации, в чем явный пассаж делался в сторону Фейсбука. Помните его слова: «Они придут на нашу поляну и съедят нас» или «Если нас прижмут, сожмут… И не будет ни коня, ни шашки, ничего… Если нас перерегулируют или Центральный банк скажет: «Ребята, это неверная концепция, оставайтесь банками», то, к сожалению, через какое-то количество лет им придется столкнуться с тем, чтобы заняться регулированием хайтек-гигантов в части их банковской деятельности»? И тут, вдруг, собрав экосистему, Сбербанк решил поддержать начинания Московской биржи, готовой торговать, судя по перечисленному выше списку, акциями самых что ни на есть транснациональных корпораций и IT-гигантов, рядом с которыми любые предложения отечественных компаний будут просто меркнуть?!

Сложно поверить, что Герман Греф не оценивает объемов возможного оттока средств крупных клиентов банка во вложения в акции транснациональных корпораций, так же как и возможных проблем после этого у банка. Наряду с оттоком средств, могут случиться невозвраты кредитов. Ударить по банку могут и его непрофильные активы. Непрофильных активов именно у Сбербанка больше, как ни у какого другого банка, так же как и высока доля выданных кредитов. Июньский доклад ЦБ не дает истинной оценки положения дел банков. До 30 сентября ЦБ разрешил не учитывать в отчетности проблемные ссуды. А там глядишь, с приходом осени, если нагрянет вторая волна коронавируса, то все эти проявившиеся в отчетности проблемы могут лечь на плечи уже государства. Ведь, мало иметь внешний долг, корпоративный может сейчас оказаться куда разрушительней.

Единственным возможным объяснением допуска на поляну, занятую так сказать Грефом представителями американских компаний, может быть бытующее мнение о том, что в случае улучшения экономической ситуации в целом в мире, западный фондовый рынок вытянет из «болота» российский. Но в эту версию нужно свято верить, особенно на фоне разговоров о возможных предстоящих санкциях для России. Да и собственно, выбор участников на российском фондовом рынке не так богат: денежно-кредитная политика, в том числе построенная Грефом, не дает возможностей для появления новых компаний — если таковые возникают с заделом на успех, их почти что сразу поглощают банки. Так что кого и что там может вытянуть в случае чего западный рынок, еще большой вопрос.