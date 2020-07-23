Чебоксары, , 11:18 — REGNUM В Чувашии вводятся дополнительные ограничения в части розничной продажи алкоголя в кафе и барах, расположенных в многоквартирных домах. Право на реализацию алкоголя сохранят только заведения площадью более 50 кв. метров. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующий законопроект поддержан сегодня, 23 июля, на заседании регионального правительства.

Изменения вносятся в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Чувашской Республики».

«В части установления запрета реализации алкогольной продукции на предприятиях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания посетителей составляет менее 50 кв. метров. Проект закона разработан в соответствии с изменениями федерального законодательства, которые вступили в силу в мае 2020 года.

Дополнительные ограничения позволят сократить число объектов общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и реализующих алкогольную продукцию. В рамках проведённого нами анализа, по данным органов местного самоуправления, 83 объекта общественного питания сейчас расположены в многоквартирных домах: в городах Алатырь, Канаш, Новочебоксарск, Чебоксары и Шумерля. В муниципальных районах объектов общественного питания, расположенных в многоквартирных дома, нет, исключение составляют село Батырево и город Цивильск — там по одному объекту», — сообщила и. о. министра экономики Чувашии Инна Антонова.

По её словам, «установление дополнительных ограничений коснётся 25 объектов общественного питания». В законопроекте также предусмотрен переходный период.

Антонова затруднилась ответить на вопрос врио главы Чувашии Олега Николаева о режиме работы указанных предприятий общественного питания.

Руководитель республики также обозначил две проблемы, которые поднимают жители: круглосуточную торговлю алкоголем и несоблюдение режима тишины.

«Важно не ущемить права предпринимателей, но интересы жителей стоят выше. Давайте исходить из этого», — подчеркнул Олег Николаев.