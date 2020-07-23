Уфа, , 11:38 — REGNUM Вертолет с медицинским модулем поступил в распоряжение санавиации Башкирии. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

По сообщению пресс-службы ведомства, техника поступила в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Еще один вертолет планируют получить в 4 квартале текущего года.

Отмечается, что уже подготовлены инженерно-технический состав и два экипажа для работы. Согласно плану, в 2020 году санавиация Башкирии совершит 75 дополнительных вылетов. На эти цели направят 38,5 млн рублей из средств федерального бюджета.

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