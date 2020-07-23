Москва, , 11:09 — REGNUM Удивительный у нас в стране канцелярит — особый язык бюрократии! Нам вещают: «Президент России поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции». В глаза бросается слово «рост». В такой формулировке, однако, на действительно более обеспеченную жизнь гражданам России рассчитывать не приходится, потому что этот «рост» будет лишь «не ниже инфляции». Другими словами, мы должны порадоваться «устойчивому росту» не ниже нуля. Так считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин:

«Конечно, формально такая постановка вопроса предполагает, что рост может быть и выше инфляции. Но так сформулировать данную задачу чиновники в правительстве не решились. Видимо, такого они не ждут, а требовать с них такого реального роста оснований уже не имеется.

Нам, гражданам России, нужен реальный рост доходов и пенсий. Пусть чиновники в правительстве и администрации президента почитают данные опросов общественного мнения о том, насколько люди в нашей стране удовлетворены своим материальным положением. И что же, это нынешнее материальное неблагополучие большинства россиян сохранится до 2030 года?».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о необходимости устойчивого роста доходов и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции заявлено среди прочего в подписанном главой государства указе о национальных целях развития до 2030 года.

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