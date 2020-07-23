Ярославль, , 11:08 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области директор троллейбусного предприятия Владимир Матросов заявил о разрешении конфликта вокруг троллейбуса №5. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Троллейбус в Рыбинске Rtu76.ru

Администрация города пообещала не расторгать контракт на маршрут, а «Рыбинскэлектротранс» — согласиться с сокращением машин на маршруте в два раза. Взамен стороны договорились открыть новый троллейбусный маршрут. Он будет определен в ходе тестирования потока пассажиров.

«К сожалению, в ходе конфликта вокруг троллейбусного маршрута №5 допускались некорректные высказывания в адрес администрации города и лично главы города, в том числе от лица предприятия. Как руководитель АО «Рыбинскэлектротранс», с сожалением это констатирую и приношу свои извинения главе города Добрякову Д.В.», — заявил Владимир Матросов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июля состоялись переговоры с участием представителей областного правительства, после чего сторонам удалось погасить эмоции.

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