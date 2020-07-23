Москва, 23 июля 2020, 11:00 — REGNUM Арбитражный суд Москвы отклонил требование Министерства внутренних дел России к АО «Концерн «Автоматика» о взыскании штрафа по госконтракту на сумму более 8 млн рублей. Решение суда может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.
Министерство требовало взыскать штраф «по государственному контракту №1 920 188 100 242 007 801 200 640/48−2019-ЦСИТ
Компания-ответчик входит в дивизион госкорпорации «Ростех». Концерн был исполнителем почти в 200 госконтрактах на 5,1 млрд рублей и заказчиком по 1,8 тыс. контрактам на 95 млрд рублей. С ФКУ «ГЦСИЗИ МВД России» концерн «Автоматика» связывают не менее девяти соглашений на общую сумму почти 210 млн рублей.
Напомним, ранее Минобороны России взыскало многомиллионный штраф с авиакомпании «Туполев». Неустойка в размере 13 млн рублей была взыскана за нарушение сроков по контракту на обслуживание самолётов. Стоимость контракта превышала 13,6 млрд рублей. К концерну «Автоматика» у Минобороны РФ также есть претензии по госконтрактам.