Москва, , 11:03 — REGNUM Новые корпуса завода «Автотор», в которых будет налажен выпуск машин немецкого концерна BMW, будут запущены в июле 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

«Строительство нового завода свидетельствует, что предусмотренные специнвестконтрактом мероприятия по достижению уровня локализации реализуются в установленные сроки», — заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который побывал на территории строящегося завода.

В планах строительство 140 тыс. кв. м производственных площадей в поселке имени А. Космодемьянского под Калининградом. Строительство должно быть завершено до 2024 года.

Напомним, в июне в России начались продажи нового купе-кроссовера Kia XCeed, производство которого налажено на заводе «Автотор» в Калининграде.

Читайте также: Сборку Niva с пластиковым кузовом могут наладить в Германии