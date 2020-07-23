Москва, , 10:47 — REGNUM В ОЭЗ «Технополис «Москва» запустит производство оборудования по добыче нефти. Об этом 23 июля сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Он рассказал, что новый резидент ОЭЗ компания «НГ-Прогресс» вложит 320 млн рублей в производство оборудования, позволяющего осваивать месторождения, которые ранее были нерентабельны.

«Инвестор планирует создать собственное производство компонентной базы, что даст возможность отказаться от импортных комплектующих и снизит стоимость продукции в среднем на 10% от рыночной стоимости. Кроме того, на предприятии будет создано 40 новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов, а объем налогов компании в бюджеты всех уровней в ближайшие десять лет составит более 405 млн рублей», — сказал Ефимов.

Строительство нового производства завершится в 2023 году.

Генеральный директор ООО «НГ-Прогресс» Дмитрий Кутин отметил, что оборудование позволит увеличить эффективность добычи и осваивать ранее нерентабельные месторождения. По его словам, активные запасы нефти выработаны на 65%, в то время как трудноизвлекаемые запасы — на 35%.