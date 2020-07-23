Черкесск, , 10:42 — REGNUM В Карачаево-Черкесии будет оказана помощь сельхозпроизводителям, чьи посевы пострадали во время урагана с ливнем и градом, обрушившегося на республику 21 июля. Чтобы возместить ущерб, аграриям необходимо обратиться в администрации районов. Об этом было сказано в ходе совещания в министерстве сельского хозяйства региона с участием представителей МЧС, администраций районов, Россельхозцентра, Гидрометцентра, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

«Bсем сельхозтоваропроизводителям, чьи посевы пострадали в результате опасных агрометеорологических явлений, необходимо обратиться в районную администрацию. Необходимо оперативно и грамотно оформить все положенные документы, провести фотосъемку», — говорится в сообщении минсельхоза.

Для оценки ущерба администрациям районов предписано создать комиссии и обследовать посевы сельхозкультур. В случае необходимости будет принято решение об объявлении режима ЧС.

По данным представителя минсельхоза, в Абазинском, Малокарачаевском и Усть-Джегутинском районах Карачаево-Черкесии в результате экстремальных метеорологических явлений пострадало 1262 га посевов, в том числе 652 га кукурузы на зерно, 400 га пшеницы, 110 га ячменя и 100 га овса, пишет «Интерфакс-Юг».

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