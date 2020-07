Токио, , 10:42 — REGNUM В Японии 22 июля стартовала кампания поощрения внутреннего туризма Go To Travel, сообщает газета The Japan Times. Правительство покроет часть расходов японцев на билеты, проживание и сувениры. Однако эта новая мера вызвала непонимание со стороны граждан, так как накануне был зафиксирован резкий рост числа заразившихся, особенно в Токио. В результате программа все равно была запущена, но без участия в ней столицы.

Читайте также: В Японии за сутки выявили почти 800 случаев COVID-19

По словам генерального секретаря Кабинета министров Японии Ёсихиде Суга, «кампания Go To Travel является частью правительственных мер, направленных на поэтапное восстановление экономики». Ожидается, что при регистрации в учреждения, людям будут измерять температуру, а также отдыхающие будут соблюдать социальную дистанцию при приеме пищи.

Тем не менее, заявления государственных чиновников не смогли развеять скептицизм граждан. Согласно опросам, проведенным газетой Асахи, 74% опрошенных высказались против проведения кампании Go To Travel.

Оппозиционные партии воспользовались размежеванием в обществе, вызванным спорной кампанией, чтобы осудить политику правительства. Так японский политик Дзюн Адзуми, представитель Демократической партии Японии, резко негативно отозвался о программе: «Все призывали не проводить кампанию, но Абэ и Суга все же настояли. Если в регионах будет расти число зараженных… кто-то должен будет нести ответственность. Я думаю, что Кабинет должен будет подать в отставку».