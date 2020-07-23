Москва, , 10:54 — REGNUM Объём пиратского видеорынка сократился в 2019 году в России до $63,5 млн, тогда как годом ранее составлял $87 млн. Об этом сообщает 23 «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет компании Group-IB.

Сокращение рынка, которое составило около 27%, связано с закрытием Moonwalk и HDGO, самых крупных видеобалансеров — пиратских баз с фильмами и сериалами. Однако появились видеобалансеры второй волны, и рынок откатывается к прежним показателям.

Стимулируют деятельность онлайн-кинотеатров и заинтересованы в их работе прежде всего нелегальные казино и букмекерские конторы. Новый источник дохода для видеопиратов — спортивные трансляции, основные рекламодатели здесь — букмекеры.

Лидеры рынка нелегальных казино — Welcome Partners и Lucky Partners, говорится в отчёте. Их владельцы находятся на Украине, но пользуются российскими банками и системами платежей. Серверные мощности некоторых отечественных компаний, например, «Многобайт», задействованы пиратами. Используемые ими сетевые адреса принадлежат компании «ДДОС-Гвард».