Чебоксары, , 10:34 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве «Чувашкредитпромбанка» продолжаются расчёты с кредиторами первой очереди. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 23 июля, заявил на заседании правительства первый вице-премьер — министр финансов республики Михаил Ноздряков.

Перед началом заседания врио главы Чувашии Олег Николаев поднял вопрос о расчётах с кредиторами АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк», подчеркнув, что правительство в рамках своих полномочий содействовало «ускоренному течению процедуры банкротства». Состоялся ряд встреч с конкурсным управляющим — представителями государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

«Очевидно, что «зависли», скажем так в кавычках, средства как частных лиц, так и предприятий — прежде всего, жилищно-коммунального хозяйства… Была проделана достаточно большая работа по обеспечению проведения собрания кредиторов. Это было важно, чтобы процедуры начались, но в связи с коронавирусом процесс затягивался», — сказал Олег Николаев.

Первоначально первое собрание кредиторов планировалось провести в очной форме в конце мая — начале июня, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 6 июля и провели в заочном формате. 7 июля начались расчёты с кредиторами первой очереди.

По словам главы минфина Михаила Ноздрякова, который курирует данный вопрос от правительства, в настоящее время возникла «небольшая задержка» в связи с тем, что «не все кредиторы предоставили свои реквизиты, чтобы перечислить средства».

«Напомню, что в рамках страховой ответственности Агентство по страхованию вкладов первоначально уже выплатило более 11 тыс. вкладчикам, 1197 малым предприятиям 2,7 млрд рублей. На сегодняшний день в первую очередь требований реестр кредиторов включены требования 340 кредиторов с объёмом 2,6 млрд рублей. За счёт тех средств, которые были аккумулированы в конкурсной массе, уже произведена на сегодня выплата 264 кредиторам в общей сумме 1,6 млрд рублей. Это плюсом к тому, что было выплачено в рамках страховой ответственности. Выплаты кредиторам первой очереди произведены в размере 62,2% от суммы их требований», — отметил министр финансов.

Как сообщало ИА REGNUM, АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» решением Арбитражного суда Чувашии от 28 февраля 2020 года (резолютивная часть объявлена 20 февраля) признан банкротом, лицензия у банка была отозвана в ноябре 2019 года.

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