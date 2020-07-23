Чебоксары, 23 июля 2020, 10:34 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве «Чувашкредитпромбанка» продолжаются расчёты с кредиторами первой очереди. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 23 июля, заявил на заседании правительства первый вице-премьер — министр финансов республики Михаил Ноздряков.
Перед началом заседания врио главы Чувашии Олег Николаев поднял вопрос о расчётах с кредиторами АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк», подчеркнув, что правительство в рамках своих полномочий содействовало «ускоренному течению процедуры банкротства». Состоялся ряд встреч с конкурсным управляющим — представителями государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).
Первоначально первое собрание кредиторов планировалось провести в очной форме в конце мая — начале июня, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 6 июля и провели в заочном формате. 7 июля начались расчёты с кредиторами первой очереди.
По словам главы минфина Михаила Ноздрякова, который курирует данный вопрос от правительства, в настоящее время возникла «небольшая задержка» в связи с тем, что «не все кредиторы предоставили свои реквизиты, чтобы перечислить средства».
Как сообщало ИА REGNUM, АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» решением Арбитражного суда Чувашии от 28 февраля 2020 года (резолютивная часть объявлена 20 февраля) признан банкротом, лицензия у банка была отозвана в ноябре 2019 года.
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