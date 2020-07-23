Москва, , 10:25 — REGNUM Российская валюта корректируется после успешного начала торговой недели. Об этом 23 июля сообщил ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

По его словам, в фокусе внимания инвесторов новый виток напряженности в отношениях между Китаем и США. Ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил о желании Вашингтона создать глобальную коалицию для борьбы с «китайской угрозой» и ввести санкции за кражу интеллектуальной собственности компаний из США. В рамках защиты интеллектуальной собственности Белый дом потребовал от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. Данные действия резко снизили аппетит инвесторов к риску и вынудили их вновь возвращаться в безопасные активы.

Эксперт отметил, что дополнительное давление на валюты развивающихся стран оказывают высокие темпы распространения коронавируса в США, Индии и т. д. Улучшить настроение участников рынка не смогли даже хорошие результаты тестирования вакцин от коронавируса от Оксфордского университета.

Тем временем, добавил Дадашев, Минфин РФ провел довольно успешные аукционы ОФЗ: ведомству удалось привлечь 60,5 млрд рублей при спросе в 79 млрд рублей. Интерес к российским бумагам сохраняется по двум причинам. Во-первых, реальная доходность облигаций развитых стран продолжает снижаться, вследствие чего инвесторы вынуждены искать новые инструменты для защиты сбережений. К примеру, американские 10-летние трежерис ушли в отрицательную зону и приносят своим держателям убытки в размере 0,87%. Во-вторых, участники рынка ожидают, что в пятницу Банк России примет решение об очередном снижении ключевой ставки до 4%, и стремятся приобрести желанные ОФЗ до падения доходности. Приток заграничного капитала в совокупности с обменными операциями отечественных экспортеров в рамках налогового периода позволит смягчить давление на курс.

Ожидаем курс вблизи отметки 71,10 рубля за доллар.