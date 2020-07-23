Москва, , 10:11 — REGNUM За первое полугодие 2020 года в Москве заключили 405 сделок по продаже квартир и офисов. Об этом 23 июля сообщает телеграм-канал комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города Москвы.

«За первое полугодие 2020 года город заключил уже 405 таких сделок, это в два раза больше, чем за такой же период прошлого года», — говорится в информации.

Авторы отметили, что застройщики только начинают продажи жилой и коммерческой недвижимости в интернете, хотя онлайн-торги городским имуществом столичная мэрия проводит уже несколько лет.