Казань, , 10:11 — REGNUM В Татарии с 16 ноября 2020 года вступает в силу закон об изменении границ Казани. Нормативно-правовой акт подписан главой республики Рустамом Миннихановым и предполагает расширение столичных границ за счет Матюшинского сельского поселения Лаишевского района.

Законопроект об изменении территориальных границ был принят Госсоветом РТ. Депутаты казанской гордумы поддержали расширение границ еще в декабре 2019 года. Всего в состав территории города войдут шесть земельных участков: участок учебного центра МВД по РТ «Динамо» площадью 31,1 га вблизи поселка Мирного; участок земли сельхозназначения площадью 30 га вблизи базы; участок земли площадью два га под индивидуальную жилую застройку и два участка земли сельхозназначения без уточненной формы собственности общей площадью 0,1 гектара. Один из включаемых в состав Казани участков в публичной кадастровой карте ранее не отображался.

На передаваемых территориях никто не живет, на них запланировано развитие спорткомплекса «Динамо». Также здесь предполагается возвести лыжно-биатлонную базу.

ИА REGNUM напоминает, территория Казани увеличилась на 129,4 га за счёт включения в границу города части Матюшинского сельского поселения Лаишевского района. Соответствующее решение приняли на заседании депутаты гордумы.

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